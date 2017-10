Die italienischen Behörden haben einen landesweiten Handel mit Sondermüll aufgedeckt.

Die Küstenwache habe sieben Menschen verhaftet und Bargeld in Millionenhöhe beschlagnahmt, teilten die Behörden in Rom mit. Das Geld sei durch den An- und Verkauf von Industrieabfällen erwirtschaftet worden. Es seien ganze Containerladungen mit Sondermüll über mehrere Hafenstädte, darunter Livorno und Genua, verschifft worden. Damit seien Jahresumsätze von bis zu 46 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Die Verantwortlichen hätten hauptsächlich mit PCB kontaminierte Metalle verschifft. Abnehmer für die giftigen Abfälle hätten sie in China, Indonesien und Pakistan gefunden, hieß es.