Italien setzt seine harte Linie gegenüber Rettungsschiffen im Mittelmeer fort.

Verkehrsminister Toninelli sagte, er wolle zwei unter niederländischer Flagge fahrende Schiffe deutscher Flüchtlingshelfer überprüfen. Die Schiffe "Lifeline" und "Seefuchs" der Organisation würden dafür in einen Hafen gebracht. Zuvor hatte Innenminister Salvini den beiden Schiffen das Anlegen in italienischen Häfen untersagt. Sie würden illegal unter niederländischer Flagge fahren. Die Vertretung Den Haags bei der Europäischen Union erklärte, die beiden Schiffe seien nicht in den niederländischen Registern verzeichnet.



Vor Kurzem hatte Italien die "Aquarius" mit mehr als 600 Flüchtlingen an Bord abgewiesen. Nach einer längeren Irrfahrt wurden die Menschen von Spanien aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.