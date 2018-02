Italiens Ex-Ministerpräsident Berlusconi rückt die Flüchtlingspolitik in den Mittelpunkt des Wahlkampfs seiner Partei.

In einem Fernsehinterview nannte der Präsident der Forza Italia Migranten eine "soziale Bombe". In den vergangenen Jahren seien mehr als 600.000 Menschen illegal nach Italien gekommen, die bereit seien Straftaten zu begehen. Seine Partei Forza Italia wolle einen Großteil in ihre Heimatländer zurücksenden. Lediglich rund 30.000 seien tatsächlich Flüchtlinge, die ein Recht zum Bleiben hätten. Italien wählt am 4. März ein neues Parlament.



Die Forza Italia ist mit der Lega Nord eine Allianz eingegangen, die in Umfragen vorn liegt. Berlusconi darf nach einer Verurteilung wegen Steuerbetrugs nicht mehr Ministerpräsident werden.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.