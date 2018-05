Das Auswärtige Amt hat sich angesichts der politischen Entwicklung in Italien besorgt geäußert.

Europa brauche mehr denn je einen verlässlichen italienischen Partner, der wie bisher seinen Platz im Herzen Europas und nicht in der trügerischen Sicherheit des Nationalismus sehe, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, dem "Spiegel".



Viele Äußerungen der neuen Koalition in Rom böten jedoch Anlass zur Sorge. Roth betonte, Italien und Deutschland stünden als Gründungsmitglieder der EU derzeit ganz besonders in der Pflicht, für den Zusammenhalt in Europa sowie für eine starke Wertegemeinschaft und für stabile Gesellschaften zu arbeiten.



Der italienische Ministerpräsident Mattarella hatte den parteilosen Juristen Giuseppe Conte mit der Bildung der neuen Regierung beauftragt. Er soll eine EU-kritische Koalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der nationalistischen Lega führen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.