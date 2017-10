Bundespräsident Steinmeier hat in Rom zu mehr Sensibilität der Politik im Umgang mit den Bürgern aufgerufen.

In einer Rede in der evangelischen Christuskirche der italienischen Hauptstadt sagte das deutsche Staatsoberhaupt, es werde deutlich, wie sehr es auch auf die Gefühle der Menschen ankomme. Dies sei von "Britannien über Katalonien bis nach Polen und Griechenland" zu beobachten. Er kritisierte in diesem Zusammenhang wörtlich eine "Überheblichkeit der technokratischen Exekutive".



Der Bundespräsident sprach anlässlich des Themas "500 Jahre Reformation - Europa zwischen Einheit und Vielfalt". Heute wird Steinmeier von Papst Franziskus im Vatikan zu einer Privataudienz empfangen.