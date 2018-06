Europäische und deutsche Politiker haben zu einem respektvollen Umgang mit der neuen italienischen Regierung aufgerufen.

EU-Kommissionspräsident Juncker nannte die Reaktionen der Finanzmärkte irrational. Er sagte den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland", er fürchte keine Rückkehr der Euro-Krise. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier betonte in der "Rheinischen Post", er habe weiterhin Vertrauen in Italien. Der Linken-Politiker Birkwald rief im Deutschlandfunk dazu auf (Audio-Link), positive Vorhaben der neuen italienischen Regierung zu würdigen. Als Beispiel nannte er die geplante Einführung einer Mindestsicherung - betonte aber, es sei diskriminierend, wenn diese wie vorgesehen nur für italienische Staatsbürger gelten solle. Der italienische Innenminister Salvini kündigte an, mit seinen europäischen Amtskollegen zusammenzuarbeiten.



In Italien regiert seit gestern eine Koalition der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega. Wegen teurer Wahlversprechen gibt es Befürchtungen, der Schuldenstand des Landes könne weiter steigen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.