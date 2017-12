Bis zu 10.000 Menschen aus Flüchtlingslagern in Libyen können laut der italienischen Regierung im kommenden Jahr über sogenannte humanitäre Korridore nach Europa kommen.

Diese Zahl nannte Innenminister Minniti in einem Interview der Zeitung "La Repubblica". Am Freitag waren erstmals 162 Flüchtlinge aus libyschen Lagern nach Italien geflogen worden. Libyen ist Transitland für Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern. Berichte über katastrophale Zustände in dortigen Flüchtlingslagern hatten international für Aufsehen gesorgt.



Wie Minniti weiter erklärte, sollen 2018 im Gegenzug rund 30.000 Menschen, die kein Anrecht auf Asyl hätten, auf freiwilliger Basis in ihre Heimatländer zurückgebracht werden.

