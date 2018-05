In Italien bildet der Wirtschaftsexperte Cottarelli eine Übergangsregierung.

Er habe den Auftrag von Präsident Mattarella angenommen, erklärte der ehemalige Vertreter beim Internationalen Währungsfonds in Rom. Cottarelli kündigte Neuwahlen für Anfang 2019 an. Sollte er im Parlament keine Mehrheit erhalten, werde bereits in diesem Herbst gewählt. Der Ökonom betonte, seine Regierung wolle in der politischen Diskussion Neutralität wahren und vorrangig die Verabschiedung des Haushalts für das kommende Jahr vorantreiben. Er versprach eine "vernünftige Finanzpolitik". Cottarelli plädierte für einen Verbleib Italiens in der Eurozone sowie für einen konstruktiven Dialog mit der EU.



Deutschland hofft nach Aussage von Regierungssprecher Seibert auf eine stabile Regierung in Italien. Die angestrebte Koalition aus der rechts-gerichteten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung war gestern gescheitert. Zuvor hatte sich Staatspräsident Mattarella geweigert, den Euro-Skeptiker Savona als Wirtschafts- und Finanzminister zu akzeptieren. Der italienische Präsident hat laut Verfassung relativ wenig Macht, erwies sich in Krisen aber immer wieder als entscheidender Faktor.

