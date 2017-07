Keine Panzer gegen Flüchtlinge. Die österreichische Regierung hat klargestellt: Sie will die Grenze zu Italien gegen illegale Einwanderer nicht militärisch sichern. Dabei hatte der Verteidigungsminister in Wien zuvor angedeutet, eine Truppenverlegung an den Brenner stehe unmittelbar bevor, falls der Flüchtlingszustrom in Italien nicht gestoppt werde. Daraufhin hatte Italien wiederum den österreichischen Botschafter einbestellt.

So weit ist es schon gekommen in Europa. Dabei soll die Europäische Union doch ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sein. Schönwetterrecht? Jedenfalls zeigt es sich, dass der Flüchtlingsstrom das europäische Asylrecht auf eine harte Probe stellt.

Immer lautere Hilferufe

Italien ist das Land, das zahlreiche Flüchtlinge als Erstes erreichen. Doch ist es überfordert – obwohl die Anzahl der Flüchtlinge noch keineswegs mit der zu vergleichen ist, mit der sich Deutschland Tag für Tag auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise konfrontiert sah. Gleichwohl werden Roms Hilferufe immer lauter. Ministerpräsident Gentiloni hat schon gewarnt, die Lage werde untragbar. "Schulterklopfen reicht nicht mehr aus", so sagte er.

Und doch ist Italien nun abgeblitzt. Die EU-Innenminister haben die Forderung Roms abgelehnt, Schiffe mit Flüchtlingen in andere EU-Häfen zu leiten. Immerhin sollen private Schiffe, die Flüchtlingen helfen wollen, stärker kontrolliert werden. Was aber, wenn die Schiffe der Hilfsorganisationen im libyschen Gewässer ihre Scheinwerfer anschalten und dann Boote mit Flüchtlingen von den Schleusern losgeschickt werden? Ist das nicht gerade eine Unterstützung der Schleuser? Das meint die Bundesregierung. Dabei ist andererseits nicht zu bezweifeln, dass Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer Menschen retten. Und das ist das oberste Gebot: denen in Not zu helfen.

Als ein gemeinsames Problem begreifen

Was also tun? Es führt kein Weg daran vorbei, dass die Staaten der Europäischen Union das Flüchtlingsproblem als ihr gemeinsames begreifen. Daran hat es freilich seit Beginn der Flüchtlingskrise gefehlt. Die Bundesregierung hat allein gehandelt, als sie faktisch die Grenzen für Flüchtlinge öffnete. Sie hat die europäischen Nachbarländer vor den Kopf gestoßen. Diese hatten, insbesondere unsere osteuropäischen Nachbarn, den Eindruck ihnen solle eine bestimmte Politik aufgezwungen werden. Das Souveränitätsverständnis dieser alten europäischen Staaten aber noch jungen Demokratien, die ihre Unabhängigkeit erst vor einiger Zeit wiedererlangt haben, ist ein anderes als das der alten EU-Mitglieder, die es gewohnt sind, Entscheidungen in einem supranationalen Staatenverbund zu treffen.

Europa besteht aus Geben und Nehmen

Andererseits müssen gerade die Osteuropäer lernen, dass Europa aus einem Geben und Nehmen besteht. Wenn Italien besonders unter der Last der Flüchtlinge aus dem Mittelmeer leidet, so kann kein Zweifel daran bestehen dass Deutschland das Land ist, in das die meisten Migranten streben.

Es führt kein Weg an einer europäischen Lastenverteilung vorbei. Alle europäischen Länder müssen sich gerade in Zeiten einer auseinanderdriftenden Union darüber im Klaren sein, dass viel auf dem Spiel steht.

Millionen Menschen in Afrika warten nur darauf, über das Mittelmeer nach Europa überzusetzen. Ihnen muss möglichst schon in ihrer Heimat geholfen werden, jedenfalls auf ihrem Kontinent. Die auf die Wahrung der Menschenrechte verpflichtete EU kann nicht mitansehen, wie Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Sie kann aber auch nur gemeinsam mit afrikanischen Staaten dafür sorgen, dass etwa von dort aus Asylanträge gestellt, Aufnahmezentren für Migranten errichtet werden. Dabei darf Europa nicht bevormunden und eigentlich auch nicht das Recht eines jeden Menschen infrage stellen, sein Land zu verlassen. Es gibt aber wiederum kein Menschenrecht darauf, in Europa oder in Deutschland heimisch zu werden.

Das ist in der Tat nicht nur ein europäisches Problem, sondern eins, das zu Recht auf der Agenda der G20 steht. Aber vielleicht entfaltet die Flüchtlingskrise doch noch eine einigende europäische Kraft.