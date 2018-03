Der frühere italienische Ministerpräsident, Dini, ist trotz des schwierigen Wahlausgangs in seinem Land überzeugt, dass eine Regierungsbildung gelingen wird.

Er glaube, dass es eine Lösung geben werde, sagte Dini im Deutschlandfunk. Bis alle Möglichkeiten ausgelotet seien, werde es aber ein paar Monate dauern. Am Ende werde ein breites Regierungsbündnis stehen, in das die drei wichtigsten politischen Formationen eintreten werden. Mit der Umsetzung der Wahlversprechen der rechten Parteien und der Fünf-Sterne-Bewegung rechne er nicht, meinte Dini. Eine Koalitionsregierung werde weder die Vorschläge der Fünf Sterne für eine Grundsicherung noch die von Mitte-Rechts versprochene Steuersenkung verwirklichen.



Bei der Parlamentswahl Anfang März war das Mitte-Rechts-Bündnis aus Forza Italia und Lega stärkste Kraft geworden. An einer Regierungsbildung könnten sich außerdem das Mitte-Links-Bildung um die sozialdemokratische PD und die Fünf-Sterne-Bewegung beteiligen. Das Parlament in Rom kommt heute zu seiner ersten Sitzung zusammen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.