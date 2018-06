Der neue italienische Finanzminister Tria sieht keinen Anlass für eine Diskussion über einen möglichen Austritt seines Landes aus der Euro-Zone.

In Italien existiere keine politische Kraft, die den Euro verlassen wolle, sagte Tria am Abend in Rom. Die neue Regierung aus Lega und Fünf Sterne ist seit gestern vereidigt. Sie hat unter anderem Steuersenkungen und höhere Sozialausgaben versprochen. Innenminister Salvini - Parteivorsitzender der Lega - kündigte zudem eine schnelle Änderung der Einwanderungspolitik an. Nach seinen Worten soll etwa die Zahl der eintreffenden Migranten reduziert und jene der Abschiebungen erhöht werden.

