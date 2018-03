Die italienischen Behörden haben ein Schiff einer spanischen Hilfsorganisation beschlagnahmt.

Die Organisation "Pro Active Open Arms" teilte mit, man werfe ihr kriminelle Machenschaften sowie Begünstigung illegaler Migration vor. Das Schiff war vergangene Woche bei einer Rettungsaktion auf dem Mittelmeer in eine Konfrontation mit der libyschen Küstenwache verwickelt. Diese soll die Besatzung in internationalen Gewässern mit Waffen bedroht haben. Danach musste das Schiff mit über 200 Menschen an Bord mehr als einen Tag auf die Einfahrt in einen sicheren Hafen auf Sizilien warten.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.