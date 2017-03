Der Verwaltungsrat der angeschlagenen italienischen Fluglinie Alitalia hat einen Rettungsplan für das Unternehmen beschlossen.

Wie am Abend nach einer Sitzung des Gremiums mitgeteilt wurde, will die Gesellschaft bis Ende 2019 eine Milliarde Euro einsparen und wieder schwarze Zahlen schreiben. Das Konzept soll morgen zunächst der Regierung in Rom vorgestellt werden, anschließend stehen Gespräche mit den Gewerkschaften

auf dem Programm.