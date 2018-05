Die finanzpolitischen Vorhaben der geplanten neuen Regierung in Italien stoßen in Frankreich und Deutschland auf Kritik.

Der französische Finanzminister Le Maire sagte dem Radiosender "Europe 1", sollte die neue Regierung in Rom ihre Verpflichtungen zur Reduzierung der Staatsverschuldung und zur Bankensanierung nicht einhalten, wäre die finanzielle Stabilität der gesamten Eurozone gefährdet. In Deutschland warnten auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und der AfD-Vorsitzende Gauland Italien vor neuen Schulden.



Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsgerichtete Lega hatten sich in den vergangenen Tagen auf ein gemeinsames Regierungsprogramm verständigt. Es sieht unter anderem begrenzte schuldenfinanzierte Ausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur vor. Heute gaben beide Seiten bekannt, sich auch auf den künftigen Regierungschef geeinigt zu haben, nannten aber keinen Namen.



Die Staatsverschuldung in Italien ist mit mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung die höchste in der EU.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.