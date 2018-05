Die politische Zukunft Italiens ist nach der gescheiterten Regierungsbildung völlig ungewiss. Lega-Chef Salvini stellte in Frage, ob seine Partei im Fall von Neuwahlen wieder eine Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung anstreben würde. Eine Amtsenthebung von Präsident Mattarella lehnte er ab und widersprach damit Fünf-Sterne-Chef Di Maio.

Salvini sagte dem Sender "Radio Capital", man müsse abwägen, ob auch bei künftigen Wahlen eine Koalition mit der 5-Sterne-Bewegung angestrebt werden solle. Die Regierungsbildung zwischen der Lega und der 5-Sterne-Bewegung war gestern gescheitert. Staatspräsident Mattarella hatte sich geweigert, den Euro-Skeptiker Savona als Wirtschaftsminister zu akzeptieren. Daraufhin gab der designierte Ministerpräsident Conte den Auftrag zur Regierungsbildung zurück.



Für heute hat Mattarella den Wirtschaftsexperten Cottarelli einbestellt, was darauf hindeutet, dass der frühere IWF-Experte eine Technokratenregierung führen soll. Die rechtsextreme Lega und die 5-Sterne-Bewegung favorisieren jedoch Neuwahlen.



Die italienischen Börsen reagierten positiv. An der Mailänder Börse verzeichneten vor allem Banken Kursgewinne. Auch der Euro und italienische Staatsanleihen verteuerten sich.



Der Politikwissenschaftler Grasse forderte die EU zum Handeln auf. Angesichts der desolaten ökonomischen Lage des Landes müsse es beim EU-Gipfel Ende Juni Fortschritte geben, sagte Grasse im Deutschlandfunk. In Italien gebe es derzeit keine Persönlichkeit, die einen pro-europäischen Wahlkampf führen könnte. Der amtierende Ministerpräsident Gentiloni sei keine Projektionsfläche für die Abgehängten und die Jugendlichen in Italien.

