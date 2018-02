Der italienische Ministerpräsident Gentiloni hat den gezielten Angriff auf afrikanische Einwanderer in Macerata verurteilt.

Er sagte in Rom, Hass und Gewalt würden es nicht schaffen, die italienische Gesellschaft zu spalten. Schreckliche Verbrechen und kriminelles Verhalten würden strafrechtlich verfolgt und bestraft.



In Macerata wurden heute sechs afrikanische Migranten durch Schüsse aus einem Auto verletzt. Einer von ihnen befindet sich in Lebensgefahr. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Der 28-jährige Italiener, der vor seiner Festnahme den faschistischen Gruß zeigte, soll ein Lokalpolitiker der rechtsgerichteten Partei Lega Nord sein. In seinem Auto fanden die Carabinieri eine Pistole.



In der Kleinstadt Macerata, die in Mittelitalien liegt, war kürzlich eine Frau getötet worden. Hauptverdächtiger ist ein nigerianischer Einwanderer.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.