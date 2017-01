Italien Hotel durch Lawine nach Erdbeben verschüttet

Nach Erdbeben in Italien - Lawine verschüttet Hotel (Vigili del Fuoco /dpa)

In den italienischen Abruzzen werden nach dem Abgang einer Lawine infolge des gestrigen Erdbebens viele Tote befürchtet.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet, wurde ein Hotel verschüttet, in dem sich bis zu 30 Personen aufgehalten haben sollen. Medienberichten zufolge hatten sie per SMS um Hilfe gerufen, antworten jetzt aber nicht mehr. Zwei Menschen, die sich im Freien aufhielten, konnten gerettet werden.



Auch in der Nacht kam es in der Region wieder zu Erdstößen. Einige Orte in den Abruzzen sind von der Außenwelt abgeschnitten, tausende Haushalte haben keinen Strom.