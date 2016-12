Italien Kapitalerhöhung der Bank Monte dei Paschi gescheitert

Das Eingangstor zum Gebäude der italienischen Bank Monte dei Paschi. (dpa/picture-alliance/Mattia Sedda)

Die Initiative der angeschlagenen Bank Monte dei Paschi zur Erhöhung des Eigenkapitals ist unter der Zielvorgabe geblieben.

Man habe nur Zusagen über knapp die Hälfte der angestrebten fünf Milliarden Euro erhalten, teilte die Bank in Mailand mit. Die Zeichnungsfrist für Aktien lief am Mittag ab. Es wird erwartet, dass nun der italienische Staat einspringt, um die Zahlungsunfähigkeit der Bank zu verhindern. Das Parlament in Rom hatte in dieser Woche 20 Milliarden Euro bewilligt, um Instituten helfen zu können. Die Monte dei Paschi und andere Banken leiden unter der Last praktisch wertloser Kredite.