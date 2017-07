Für die angeschlagene italienische Bank Monte dei Paschi gibt es einen Sanierungplan.

Finanzminister Padoan erklärte in Mailand, der Staat werde das Finanzinstitut mit 5,4 Milliarden Euro stützen. Im Gegenzug werde er 70 Prozent der Aktien erhalten. Geplant sei zudem der Verkauf fauler Kredite im Umfang von 26 Milliarden Euro vor allem an private Investoren. Dies war eine Bedingung der EU-Kommission für die Genehmigung der Bankenrettung. Auch Aktionäre und Fremdkapitalgeber sollen an den Kosten der Sanierung beteiligt werden. Nach dem Scheitern einer Kapitalerhöhung im Dezember hatte die Bank beim italienischen Staat um Hilfe nachgesucht.