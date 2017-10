Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena ist nach zehnmonatiger Abwesenheit an die Börse in Mailand zurückgekehrt.

Nach der Eröffnung zog der Aktienkurs zwar an, lag aber deutlich unter der Marke von 6 Euro 49, die der italienische Staat bei seinem Einstieg im Sommer gezahlt hatte. Monte Paschi, die als älteste Bank der Welt gilt, war durch Missmanagement und praktisch wertlose Kredite in Schieflage geraten. Der italienische Staat bewahrte das Institut mit einem Rettungspaket in Höhe von acht Milliarden Euro vor dem Zusammenbruch.