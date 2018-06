Die italienische Küstenwache hat mehr als 500 im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Sizilien gebracht.

Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks legte das Schiff im Hafen von Pozzallo an. Die Migranten waren in den vergangenen Tagen bei verschiedenen Aktionen vor der libyschen Küste an Bord genommen worden. Die italienische Regierung hat angekündigt, künftig alle Schiffe von Nicht-Regierungsorganisationen abzuweisen. Innenminister Salvini wirft ihnen vor, mit Schleppern zusammenzuarbeiten. Gestern stellte ein Gericht jedoch einen Fall gegen zwei Hilfsorganisationen ein, denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen worden war.

