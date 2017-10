Die Bürger der beiden norditalienischen Regionen Venetien und Lombardei haben jeweils mit deutlicher Mehrheit für mehr Autonomie gestimmt.

Nach Auszählung fast aller Stimmen votierten in der Lombardei 95 Prozent für eine größere Unabhängigkeit von Rom. In Venetien waren es sogar 98 Prozent. Die Referenden sind allerdings nicht bindend. Die Präsidenten beider Regionalregierungen kündigten an, nun rasch mit der italienischen Regierung in Rom zu verhandeln. Sie distanzierten sich dabei aber von Unabhängigkeitsbestrebungen wie in Katalonien. Die beiden wohlhabenden Regionen im Norden Italiens wollen vor allem mehr Autonomie in Steuerfragen, sie wollen künftig deutlich weniger Einnahmen an Rom abgeben. Zudem fordern sie größere Befugnisse in Fragen der Infrastruktur, Umwelt und Bildung.