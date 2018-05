Italiens Präsident Mattarella trifft am Vormittag die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern zu Beratungen über das Zustandekommen einer neuen Regierung.

Nötig ist dafür der Auftrag des Staatschefs zur Kabinettsbildung. Mattarella war gestern mit den Vorsitzenden der koalierenden Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsgerichteten Lega, Di Maio und Salvini, zusammengekommen. Die beiden schlugen den Juraprofessor Conte für das Amt des Ministerpräsidenten vor.



Der 54-Jährige Conte gehört keiner Partei an und ist nicht Mitglied des Parlaments. Er steht jedoch den Fünf Sternen nahe. Die beiden Parteien planen für Italien höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen und eine Rücknahme der Rentenreform. Vertreter anderer Euro-Staaten und der EU-Kommission sind daher in Sorge um die weitere Stabilität der Euro-Zone. Italien ist hoch verschuldet.



Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die größte Gefahr bestehe derzeit darin, dass der Aufschwung in Europa durch populistische Politik gefährdet werde. Europa könne Italien aber davor bewahren, in eine Schieflage zu geraten, indem die anstehenden Reformen vorangetrieben würden. Dabei gehe es nicht um die Schaffung einer Transferunion, sondern um eine Versicherungsunion, in der die Risiken verteilt würden.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.