Die italienische Polizei hat mit der Festnahme von vier Verdächtigen möglicherweise einen Anschlag auf die berühmte Rialto-Brücke in Venedig verhindert.

In einem abgehörten Telefongespräch seien Äußerungen über einen solchen Anschlag gefallen, teilten Ermittler mit. Unklar sei aber, ob es sich um eine unmittelbar bevorstehende Attacke gehandelt habe. Drei der Festgenommenen stammen den Angaben zufolge aus dem Kosovo. In einem Apartment in der Lagunenstadt fanden Beamte Hinweise darauf, dass sich die Festgenommenen körperlich in Form gebracht und Videos der Terrormiliz Islamischer Staat über Messerattacken angeschaut haben.