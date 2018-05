In Italien hat Präsident Mattarella neue Gespräche über eine Regierungsbildung angesetzt.

Sie sollten am kommenden Montag stattfinden, teilte das Präsidialamt in Rom mit. Eine Neuwahl im Juni hat Matarella bereits ausgeschlossen. Dies hatte die Fünf-Sterne-Bewegung gefordert. Das Bündnis hatte in der vergangenen Woche Sondierungsgespräche mit der sozialdemokratischen PD für gescheitert erklärt. Aus der Wahl Anfang März war das Mitte-Rechts-Bündnis aus Lega und Forza Italia zwar als stärkste Kraft hervorgegangen. Weder dieses Bündnis noch die Fünf-Sterne-Bewegung als stärkste Einzelpartei verfügen aber über genügend Sitze im Parlament für eine regierungsfähige Mehrheit.

