In Italien starten die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung offenbar einen neuen Versuch, die Regierungsbildung zu retten.

In Rom kommen übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Nachmittag die Parteivorsitzenden Salvini und Di Maio zu einem Gespräch zusammen. Ihre Koalition war am Sonntag geplatzt, weil Staatspräsident Mattarella den designierten Finanzminister und Euro-Kritiker Savona abgelehnt hatte. Zuletzt schlug Fünf-Sterne-Chef Di Maio vor, von dem umstrittenen Kandidaten abzurücken, um die Koalition mit der Lega doch noch zu ermöglichen. Bisher hält die Lega aber an Savona fest.

