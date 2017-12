Der italienische Staatspräsident Mattarella hat das Parlament aufgelöst.

Er unterzeichnete am Abend in Rom das dafür notwendige Dekret. Damit ist der Weg frei für Neuwahlen im kommenden Frühjahr. Laut einem Kabinettsbeschluss soll am 4. März über das neue Parlament abgestimmt werden. Bis dahin wird der sozialdemokratische Regierungschef Gentiloni die Amtsgeschäfte weiterführen.



Allerdings könnte eine schwierige Regierungsbildung bevorstehen, da keine Partei derzeit in Umfragen auf die notwendige Mehrheit kommt. Stärkste Einzelpartei ist die eurokritische Fünf-Sterne-Bewegung.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.