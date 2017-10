Im Streit um eine Reform des Wahlrechts hat die italienische Regierung ein Vertrauensvotum gewonnen.

Das Parlament billigte am Abend in Rom einen Teil der geplanten Änderungen. Morgen wird über weitere Teile abgestimmt. Anschließend muss der Entwurf noch vom Senat gebilligt werden. Die Regierung will mit der Wahlrechtsreform Koalitionen erleichtern. Dagegen wehrt sich vor allem die Protestpartei Fünf Sterne.



Bis spätestens Mai 2018 muss in Italien gewählt werden. Da es nach einer gescheiterten Verfassungsreform von Ex-Ministerpräsident Renzi kein übereinstimmendes Wahlrecht für Abgeordnetenhaus und Senat gibt, streiten die Parteien seit Monaten um eine Reform.