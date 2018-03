Nach der Parlamentswahl in Italien rechnet die Abgeordnete der sozialdemokratischen Partei PD, Garavini, mit einer Koalition der populistischen Kräfte.

Sie gehe davon aus, dass die rechtsextreme Lega und die Bewegung Fünf Sterne eine gemeinsame Regierung bildeten, sagte Garavini im Deutschlandfunk. Beide seien ebenso gegen Europa wie gegen Migranten eingestellt. Ob ein solches Bündnis aber lange halte, sei fraglich, da beide Parteien extrem egozentrisch seien.



Ihre eigene Partei habe Fehler gemacht, räumte Garavini ein. Insbesondere habe es zu viele Streitigkeiten innerhalb der PD gegeben. Die Erfolge der Regierung im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und in der Flüchtlingspolitik seien beim Wähler nicht angekommen.



Nach Meinung der Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Caroline Kanter, hat der Frust über die etablierten Parteien und die schwierige wirtschaftliche Lage zum guten Abschneiden populistischer Kandidaten geführt. Ebenfalls im Interview mit dem Deutschlandfunk (Audio-Link) sagte sie, die Italiener seien wegen der hohen Arbeitslosigkeit und der vielen Migranten frustriert und fühlten sich mit diesen Problemen allein gelassen. Deshalb hätten sie sich europa-kritischen Gruppierungen wie der 5-Sterne-Bewegung und der rechts-konservativen Lega zugewandt.



Laut Kanter lässt sich die 5-Sterne-Bewegung politisch nicht in das klassische rechts-links-Schema einordnen, weil sie aus vielen verschiedenen Strömungen bestehe. Bei der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen vertrete die Bewegung eher linke Positionen, in der Migrations- und Europapolitik aber gebe es Überschneidungen mit der weit rechts stehenden Lega.



Kanter ist sicher, dass das Ergebnis der Parlamentswahl für Europa negativ sei, weil sich der Ton aus Rom deutlich verschärfen dürfe.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.