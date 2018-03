Der Politikwissenschaftler Roman Maruhn sieht nach der Wahl in Italien eine Koalitionsmöglichkeit zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und dem Mitte-Rechts-Bündnis.

Da am Ende des Monats die Präsidenten der beiden Kammern gewählt würden, seien flexible Mehrheiten zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega möglich, "um sich vielleicht gegenseitig die Präsidenten zuzuschanzen", sagte Maruhn im Deutschlandfunk und betonte: "Eventuell ist da eine Koalition möglich".



Die Regierung von Ministerpräsident Paolo Gentiloni habe zwar eigentlich eine anständige Bilanz vorzuweisen und Italien aus der schwersten Krise herausgeführt. Doch in den untersten sozialen Schichten sei das nicht angekommen. Zudem hätten das Thema Migration und die vermeintliche Benachteiligung von Italienern gegenüber Ausländern auf einmal eine so große Bedeutung gewonnen, dass es den rechten Parteien leicht gemacht worden sei, das in Stimmen umzusetzen. Lega habe es als vormalige Regionalpartei geschafft, den Sprung nach ganz Italien zu schaffen, in dem sie das Thema Einwanderer am besten artikuliert habe.



Die Tatsache, dass Silvio Berlusconis Partei "Forza Italia" im Rechtsbündnis hinter der Lega liege, deute auf ein allmähliches Ende der politischen Karriere des früheren Ministerpräsidenten hin, unterstrich Maruhn.

