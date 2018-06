Italiens Regierungschef Conte hat der Forderung seines Innenministers Salvini nach einer Zählung der Angehörigen der Roma-Minderheit eine Absage erteilt.

Conte sagte in Rom, ein Zensus auf Basis der ethnischen Zugehörigkeit wäre klar diskriminierend und würde daher gegen die Verfassung verstoßen. Conte forderte stattdessen eine Überprüfung, ob Kinder von Roma-Familien Zugang zum Schulsystem haben.



Salvini, der auch Vorsitzender der fremdenfeindlichen Regierungspartei Lega ist, hatte den Zensus am Montag mit dem Ziel verlangt, Roma ohne gültigen Aufenthaltsstatus ausweisen zu können. Er fügte hinzu, Roma mit italienischer Staatsangehörigkeit müsse das Land - Zitat - "leider behalten". Seine Forderung hatte im In- und Ausland für Kritik gesorgt. Die Opposition und die Jüdische Gemeinde in Italien zogen Vergleiche zur Zeit des Faschismus.

