Der künftige Regierungschef in Italien wird möglicherweise ein parteiloser Politiker sein.

Man erwäge, einen unabhängigen Kandidaten aufzustellen, der bei den italienischen Bürgern und im Ausland Vertrauen genieße, sagte der führende Politiker der Fünf-Sterne-Bewegung, Spadafora, der Zeitung "Corriere della Sera". Wenn alles gut gehe, könne bereits in der kommenden Woche eine neue Regierung vereidigt werden.



Die Fünf Sterne verhandeln mit der rechtsextremen Lega über die Bildung einer gemeinsamen Regierung. Trotz der erheblichen Unterschiede in ihren Programmen meldeten beide Parteien zuletzt Fortschritte in den Gesprächen. Wer die Regierung anführen soll, blieb aber unklar. Seit der Parlamentswahl in Italien sind bereits mehr als zwei Monate vergangen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.