Der Vorsitzende der italienischen Sozialdemokraten, Renzi, hat seinen Rücktritt angekündigt.

Der frühere Ministerpräsident sagte in Rom, die Niederlage bei der gestrigen Parlamentswahl zwinge die Partei, eine neue Seite aufzuschlagen.



Stärkste Kräfte wurden die rechte Partei Lega und die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung. Sowohl Lega-Chef Salvini als auch Sterne-Spitzenkandidat Di Maio beanspruchten das Regierungsamt für sich. Allerdings haben beide Parteien nicht die notwendige Mehrheit, um regieren zu können und brauchen Koalitionspartner.



Rund die Hälfte der Wahlberechtigten stimmte für populistische EU-kritische Parteien, was in der Europäischen Union Besorgnis auslöste.



Der SPD-Politiker Annen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in Italien mache sich eine wachsende gesellschaftliche Verunsicherung breit. Erschwerend komme hinzu, dass das Land mit am stärksten von der Flüchtlingskrise betroffen sei und seit vielen Jahren wirtschaftlich stagniere.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.