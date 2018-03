In Italien hat der Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei PD, der frühere Ministerpräsident Renzi, seinen Rücktritt erklärt.

Er reagierte damit auf das schlechte Ergebnis der PD bei der gestrigen Parlamentswahl. Renzi betonte, dass die Sozialdemokraten in die Opposition gehen und keiner Regierung unter der rechten Partei Lega oder der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung angehören würden.



Rund die Hälfte der Wahlberechtigten stimmte für populistische, EU-kritische Parteien. Der SPD-Politiker Annen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in Italien mache sich eine wachsende gesellschaftliche Verunsicherung breit. Erschwerend komme hinzu, dass das Land mit am stärksten von der Flüchtlingskrise betroffen sei und seit vielen Jahren wirtschaftlich stagniere.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.