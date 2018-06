Der neue italienische Innenminister Salvini hat eine harte Haltung in Fragen der europäischen Migrationspolitik angekündigt.

Der Vorsitzende der rechtsgerichteten Lega sagte in Rom, er werde die geplante Reform der Flüchtlingsverteilung in der EU ablehnen. Das Thema soll am Dienstag beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg behandelt werden. Salvini erklärte, er wolle stattdessen Abkommen mit den Ländern verbessern, aus denen die Flüchtlinge kommen.



Europäische und deutsche Politiker hatten zuvor zu einem respektvollen Umgang mit der neuen italienischen Regierung aufgerufen - unter ihnen Kommissionspräsident Juncker und Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Der Linken-Politiker Birkwald sagte im Deutschlandfunk, positive Vorhaben der italienischen Regierung müssten gewürdigt werden. Als Beispiel nannte er die geplante Einführung einer Mindestsicherung - betonte aber, es sei diskriminierend, wenn diese wie vorgesehen nur für italienische Staatsbürger gelten solle.

