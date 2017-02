Italien Schnellere Asylverfahren und Rückführungszentren beschlossen

Afrikanische Flüchtlinge in Italien. (dpa / picture alliance / Michael Alesi)

Die italienische Regierung hat eine Reihe neuer Maßnahmen für schnellere Asylverfahren und die Rückkehr von Flüchtlingen ohne Bleiberecht in deren Heimatländer beschlossen.

Wie Regierungschef Gentiloni in Rom erläuterte sollen gesonderte Abteilungen in zwölf Gerichten die Asylgesuche beschleunigt bearbeiten. Zudem sei landesweit der Aufbau von 18 Rückführungszentren für jeweils höchstens 100 Menschen geplant. Strategisches Ziel sei es, die Türen nicht zu schließen, sagte Gentiloni. Stattdessen solle die Einwanderung zu einem sicheren, geordneten Prozess umgestaltet werden, in dem keine Leben mehr riskiert werden müssten.