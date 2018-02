Der rassistische Angriff auf sechs afrikanische Einwanderer in Italien galt offenbar weiteren Migranten.

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft, der Schütze habe noch mindestens auf fünf weitere Ausländer gezielt. Der 28-Jährige hatte am Samstag in der Stadt Macerata aus einem Auto heraus sechs Afrikaner angeschossen. Als Motiv gab er an, er habe den Mord an einer jungen Frau rächen wollen, der von einem Nigerianer verübt worden sein soll. Der Verdächtige ist Italiener und hatte im vergangenen Jahr auf kommunaler Ebene für die rechtsgerichtete Partei Lega Nord kandidiert.

