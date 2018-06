Der italienische Senat hat der neuen Regierung von Ministerpräsident Conte das Vertrauen ausgesprochen. Wie am Abend in Rom mitgeteilt wurde, stimmten 171 Senatoren für die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega-Partei.

117 votierten dagegen und 25 enthielten sich. Heute will Conte die Vertrauensfrage im Abgeordnetenhaus stellen.



Conte war am vergangenen Freitag als Regierungschef vereidigt worden. In seiner Antrittsrede vor dem Senat hatte er unter anderem Widerstand gegen die EU-Einwanderungspolitik angekündigt und eine verbindliche und automatische Umverteilung von Asylbewerbern verlangt. Außerdem erteilte er Forderungen nach weiteren Sparmaßnahmen zum Abbau der Staatsverschuldung eine Absage.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.