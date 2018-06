Bundeskanzlerin Merkel hat der neuen italienischen Regierung die Solidarität der Euro-Partner zugesichert.

Diese Solidarität dürfe jedoch nie in eine Schulden-Union münden, sagte Merkel der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Sie sei gerne bereit, mit Italien darüber zu sprechen, wie mehr junge Menschen Arbeit finden könnten, betonte die Kanzlerin. Grundsätzlich wolle sie offen auf die neue Regierung zugehen und mit ihr zusammenarbeiten, anstatt über ihre Absichten zu spekulieren. In einem Telefonat mit dem neuen Regierungschef Conte lud sie den Politiker zu einem baldigen Besuch nach Deutschland ein.



Der Linken-Politiker Birkwald nannte ebenfalls die Arbeitslosigkeit als wichtiges Problem in Italien. Die Euroskepsis im Land sei Folge der Sparpolitik der EU, sagte er im Dlf.



Die neue italienische Regierung aus der rechtsgerichteten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung ist seit gestern im Amt. Im Vorfeld der Regierungsbildung hatten beide Parteien einen Schuldenerlass in Höhe von 250 Milliarden Euro ins Spiel gebracht. Die Europäische Zentralbank lehnt dies mit Verweis auf die EU-Verträge ab.

