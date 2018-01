Bei Razzien gegen die Mafia sind in Deutschland und Italien zahlreiche Personen festgenommen worden.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichet von fast 170 Festnahmen in verschiedenen Regionen beider Staaten seit den frühen Morgenstunden. Die Razzien richten sich demnach gegen Mitglieder eines Ablegers der 'Ndrangheta in Kalabrien. Sie erfolgten in Zusammenarbeit zwischen der italienischen und der deutschen Polizei. Durchsuchungen gab es unter anderem in Hessen und Baden-Württemberg.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.