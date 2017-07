Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni musste erst mal böse Geister rufen, bevor ihm jemand zuhörte. Alleine in den vergangenen 48 Stunden waren 12.500 Migranten im Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht worden. Wenn es so weiterginge, würde am Ende des Jahres die 200.000er Marke überschritten werden. So dürfe es aber eben nicht mehr weitergehen.

In Berlin drohte Gentiloni also vor versammelter EU-Mannschaft mit der Schließung der italienischen Häfen, zumindest für ausländische Schiffe, die gerettete Migranten an Bord haben, und an Land bringen wollen. Und er malte noch ein Schreckgespenst an die Wand: Wenn weiter so viele Migranten kämen, würden die rechtspopulistischen Kräfte nach den Wahlen im nächsten Jahr die Führung in Italien übernehmen. Dann hätte Europa wohl ein echtes Problem.

Doppelter Flop der EU-Politik

Eine Aufnahme der italienischen Küstenwache zeigt ein überfülltes Flüchtlingsboot. (Picture alliance / dpa / ITALIAN COAST GUARD HANDOUT)

Das hat es aber jetzt schon und vernachlässigt es seit Jahren sträflich: Die Entscheidung, mit 200 Millionen Euro aus EU-Töpfen die libysche Küstenwache zu finanzieren, damit die das Ablegen der Flüchtlingsboote verhindert und die Menschen in die Hölle der Gefangenenlager zurückbringt, ist ein doppelter Flopp der EU-Politiker: Das Geld fließt wahrscheinlich in die Taschen genau jener, die an dem schmutzigen Menschenhandel verdienen. Frontex, die Grenzschutzagentur der EU, hat selbst zugegeben, dass die Militärs in Tripolis mit den Schmugglern unter einer Decke stecken.

Die Rückführung der Menschen widerspricht zudem eindeutig internationalem Recht. Seit Kurzem befasst sich sogar der Strafgerichtshof in Den Haag mit dem Fall. Libyen soll mit Unterstützung der EU zum Auffanglager werden, dabei ist das Land so instabil wie nie zuvor. Internationale Studien beweisen, dass die wahre Ursache der Migrationsbewegungen in den Herkunftsländern der Menschen liegen, aber dort tut sich wenig und deshalb wird auch in den nächsten Jahren nicht damit zu rechnen sein, dass sich der Zustrom aus Afrika verringert.

Wie die Maus vor der Schlange

Doch beim Thema Migration ähnelt die EU der Maus vor der Schlange. Die nationalen Regierungen verfolgen unter dem Druck des sich ausbreitenden Populismus und der in vielen Ländern anstehenden Wahlen die Strategie des "Rette sich wer kann" und schweigen diese unbequemen Wahrheiten tot. In Berlin erhielt Paolo Gentiloni von Ratspräsident Juncker spaßiges Lob - "Italien ist heldenhaft" -, Verständnis aus Frankreich, Hilfsversprechen von Kanzlerin Merkel. Aber keinen Hinweis auf den Ansatz einer gemeinsamen europäischen Polit-Strategie, die nicht nur darauf aus ist, die ungeliebten Migranten jenseits des Mittelmeers zu stoppen. Was gegen Menschenrechte verstößt und auch nicht funktionieren würde, wie die Schließung der Balkanroute lehrt: Zurzeit kommen aus Libyen in großer Zahl auch Menschen aus Asien, die bisher über die Türkei und Griechenland nach Europa gelangten.

Es geht um eine viel schlimmere Bedrohung

Im Übrigen geht es um eine viel schlimmere Bedrohung. In Afrika machen sich kriminelle Organisationen breit, die Menschenschmuggel, Drogenhandel und Terrorismus zu einem gefährlichen Gemisch verbinden, das die Fluchtbewegungen noch weiter verstärken wird. Statt gesamteuropäisch dagegen vorzugehen, kochen die EU-Mitglieder ihre eigenen Süppchen in Afrika, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Und heizen dadurch die Konflikte weiter an, die für die gesamte EU dramatische Folgen haben werden.

Blanker Hohn

Typischerweise lädt man derzeit die Schuld auf die schwächsten Glieder in der traurigen Kette der Fluchtbewegungen: Die Menschenrechtsorganisationen, die mit privaten Spenden viele Tausend Menschen retten. Das ist der blanke Hohn.

Italien hat – und das ist verdienstvoll – bisher viele Menschen gerettet und aufgenommen. Aber es gibt auch hier keine sinnvolle Aufnahmepolitik. Die Immigranten werden mehr schlecht als recht versorgt, aber meist sich selbst überlassen, so als hoffe man, sie würden früher oder später von selbst wieder verschwinden.

Wer jetzt in Süditalien Urlaub macht, sieht sie in immer größerer Zahl vor Supermärkten und an Straßenkreuzungen, wo sie sich ein paar Euro zusammenbetteln, um überleben zu können. Da wächst eine ganze Generation von jungen Menschen ohne kulturelle und wirtschaftliche Fundamente heran, die unweigerlich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern wird – sehr wahrscheinlich nicht zum Besseren.

Andere europäische Länder verhalten sich aber weit unverantwortlicher. Sie verweigern sich der Quote der aus Italien zu verteilenden Migranten, kontrollieren die Grenzen und halten unerschütterlich an den längst reformbedürftigen Dublin-Vereinbarungen fest.

Armes Europa, das von solch kurzfristiger Politik beherrscht wird.