Die italienische Polizei hat 33 Menschen festgenommen, die einer chinesischen Mafia-Gruppierung angehören sollen.

Bei der Aktion in Prato bei Florenz wurden Güter im Wert von mehreren Millionen Euro beschlagnahmt. Auch in Frankreich gab es zwei Festnahmen. Der Gruppe wird vorgeworfen, den Transport chinesischer Waren auf Europas Straßen kontrolliert zu haben. Die Ermittlungen liefen bereits seit sieben Jahren. Die Verdächtigen - allesamt Chinesen - operierten nach Angaben der Behörden in Italien, Paris und Madrid, aber auch in der nordrhein-westfälischen Stadt Neuss.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.