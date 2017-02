Italien UniCredit streicht 3.900 Jobs

Die Mailänder Bank UniCredit streicht 3.900 Stellen in Italien. (picture alliance / dpa / Daniel Kalker)

Italiens größte Bank, UniCredit, hat sich mit den Gewerkschaften auf den Abbau von 3.900 Stellen in dem Land geeinigt.

Dies teilte das Unternehmen in Mailand mit. Damit seien die Gespräche in Italien, Deutschland und Österreich abgeschlossen. Insgesamt sollen bis 2019 rund 14.000 Mitarbeiter das Kredit-Institut verlasssen. Unicredit erwartet für 2016 einen Verlust von fast zwölf Milliarden Euro. Der Mutterkonzern der deutschen HypoVereinsbank hat eine Kapitalerhöhung von 13 Milliarden Euro angekündigt. Das wäre die größte Kapitalerhöhung in der Wirtschaftsgeschichte Italiens.