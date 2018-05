Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien hat der Politikwissenschaftler Grasse ein düsteres Szenario des Landes gezeichnet.

Es gebe derzeit keine Persönlichkeit, die einen pro-europäischen Wahlkampf in Italien führen könnte, sagte Grasse im Deutschlandfunk. Der amtierende Ministerpräsident Gentiloni sei keine Projektionsfläche für die Abgehängten und die Jugendlichen in Italien. Dabei sei ein innenpolitisches Handeln dringend notwendig, damit die Populisten nicht noch mehr Aufwind bekämen. Angesichts der desolaten ökonomischen Lage des Landes müsse es beim EU-Gipfel Ende Juni Fortschritte geben, warnte Grasse, der an den Universitäten in Gießen und Padua lehrt.



Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega-Partei waren gestern mit ihrer Regierungsbildung gescheitert. Der designierte Ministerpräsident Conte gab den Auftrag zur Regierungsbildung an Staatspräsident Mattarella zurück. Mattarella hatte sich geweigert, den Euro-Skeptiker Savona als Wirtschaftsminister zu akzeptieren. Damit werden Neuwahlen im Herbst wahrscheinlich.



