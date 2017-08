Die italienische Küstenwache hat im Hafen von Lampedusa ein Schiff der deutschen Hilfsorganisation "Jugend Rettet" blockiert.

Rundfunkberichten zufolge zwangen mehrere Boote die "Iuventa" für eine Kontrolle in den Hafen. Grundlage ist ein neuer Verhaltenskodex des Innenministeriums in Rom. Das jetzt betroffene Hilfswerk hatte sich ebenso wie andere Nichtregierungsorganisationen zuletzt geweigert, die Regeln zu unterschreiben. Darin verlangt Italien von privaten Seenotrettern unter anderem, dass sie bewaffnete Polizisten an Bord akzeptieren.