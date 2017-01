Italien Viele Tote durch Lawinenunglück befürchtet

Die Luftaufnahme zeigt das von einer Lawine verschüttete Hotel "Rigopiano" bei Farindola in den Abruzzen (Vigili del Fuoco /dpa)

Nach dem Lawinenabgang auf ein Berghotel in den italienischen Abruzzen gibt es kaum noch Hoffnung, verschüttete Überlebende zu finden.

Wie ein Korrespondent berichtete, meldeten Rettungshunde kein Lebenszeichen. Vier Menschen seien tot geborgen worden, 25 weitere würden noch vermisst. Zwei Personen, die sich im Freien aufgehalten hatten, überlebten das Unglück. In der Krisenregion sollen rund 100.000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten sein, knapp 10.000 befinden sich in Notunterkünften.



Das Hotel "Rigopiano" in 1.200 Metern Höhe war von einer Lawine verschüttet worden. Erst in der Nacht erreichten die Helfer den Unglücksort.