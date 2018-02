Gut eine Woche vor den Parlamentswahlen in Italien haben mehrere Parteien und Gruppierungen ihre Anhänger für heute zu Demonstrationen aufgerufen.

Die rechtspopulistische Lega Nord plant eine Kundgebung mit Parteichef Salvini auf dem Domplatz in Mailand. Sie rechnet mit 50.000 Teilnehmern. Linke und Sozialdemokraten wollen in Rom gegen Rassismus protestieren. Dazu werden 20.000 Menschen erwartet.



In den vergangenen Wochen war es bei Demonstrationen gegen Rechtspopulisten mehrfach zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften gekommen.



Bei der Parlamentswahl am 4. März droht der sozialdemokratischen Regierungspartei PD eine Niederlage. Umfragen sehen das Mitte-Rechts-Bündnis aus Lega-Nord, Forza Italia und anderen Rechtsparteien vorne. Die populistische Fünf-Sterne-Partei könnte stärkste Einzelpartei werden.

