Der frühere italienische Ministerpräsident Berlusconi hat der rechtsgerichteten Partei Lega seine Unterstützung zugesagt, um eine Regierung zu bilden.

Seine Forza Italia werde sich an die Abmachungen halten und Lega-Chef Salvini loyal zur Seite stehen, sagte Berlusconi der Zeitung "Corriere della Sera". Neben Salvinis Rechtsbündnis bekräftigte auch die Protestbewegung "5 Sterne" ihren Anspruch auf die Regierungsbildung. Die Parlamentswahl am vergangenen Sonntag hatte keine klaren Mehrheitsverhältnisse ergeben. Staatspräsident Mattarella wird deshalb in den kommenden Wochen mit den Parteien Konsultationen aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.