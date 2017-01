Italien Weitere Überlebende nach Lawinenabgang gerettet

Die Luftaufnahme zeigt das von einer Lawine verschüttete Hotel "Rigopiano" bei Farindola in den Abruzzen (Vigili del Fuoco /dpa)

Nach dem Lawinenunglück in den italienischen Abruzzen haben Einsatzkräfte weitere Menschen aus dem zerstörten Hotel gerettet.

Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich um drei Kinder, die in dem Gebäude verschüttet waren. Zuvor hatten die Rettungsmannschaften eine Frau und ihren Sohn gerettet. Das Hotel war am Mittwochnachmittag von einer Lawine getroffen worden. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass bis zu 30 Menschen verschüttet sind. Fünf Personen, die noch am Leben sind, konnten geortet werden.