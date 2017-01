Italien Zahlreiche Schüler bei Busunglück ums Leben gekommen

Gegen Mitternacht kam der Bus aus noch ungeklärten Umständen von der Straße ab, (AP/ Polizeibild)

Bei einem Busunfall in Italien sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen und fast 30 verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, ging der Bus in Flammen auf, nachdem er gegen Mitternacht auf der Autobahn 4 nahe der italienischen Stadt Verona in eine Straßenbegrenzung gefahren war. An Bord des Busses waren Schüler aus Ungarn.